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Konyaspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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Konyaspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 13.hafta heyecanı ile devam ediyor. Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Rizespor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2 Saat Önce
2021-11-21 14:09:35
Konyaspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 13.hafta heyecanı ile devam ediyor. Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Rizespor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Rizespor maçı 21 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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