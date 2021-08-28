DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cumhuriyetçi Banks: 'Taliban 85 milyar dolarlık ABD askeri envanterini ele geçirdi'
Konyaspor maç fazlasıyla lider
Analiz: Ekonomik güven ağustosta yükseldi
ABD istihbarat raporu: Kovid-19'un kökenine ulaşamadık
Pentagon Taliban'ın Kabil Havalimanına girdiği iddialarını yalanladı
Kemalpaşa Yüz Yüze Eğitime Hazırlanıyor
Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti
Petrolü ve dizel yakıtı temizleyebilen yeni bakteri türleri keşfedildi
İzmir'in Merkezinde Bisiklet Otoparkı
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABD'den bir Taliban açıklaması daha!
MNG kargodan sonra ünlü Türk kozmetik firması hacklendi
Eski emniyet müdürünün eşi tutuklandı
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'ta ana tabloda
ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı

TIMETURK / SPOR / Konyaspor maç fazlasıyla lider

Konyaspor maç fazlasıyla lider

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu üçüncü haftada maçında Adana Demirspor ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı. İttifak Holding Konyaspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

32 Dakika Önce
2021-08-28 00:18:35
Konyaspor maç fazlasıyla lider

Adana Demirspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu üçüncü haftasında, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Maçın 3. dakikasında, Lucas Castro'nun sol kanattan gönderdiği topa Sedat Şahintürk hareketlendi. Kaleci Sehic ceza sahası girişinde topu elle kontrol etti.

12. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Stambouli'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın kale sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Sehic müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanatta Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta çıktı.

44. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

45. dakikada Balotell'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Sedat Şahintürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Belhanda'nın sol kanattan çapraza gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın bekletmeden vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

59. dakikada sağ kanattan Vargas'ın ortasında, ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Assombalonga'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

61. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Cikalleshi'nun kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında boşta kalan Skubic'in kafa vuruşunda, top kaleci Muric'te kaldı.

77. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.

83. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde altıpasta Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş