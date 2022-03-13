Konyaspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 yendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor sevindi. Deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden Konyaspor müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Yukatel Kayserispor, 7. dakikada Abdulkadir Parmak ve 14. dakikada Mario Gavranovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Konya temsilcisi, 41'de Guilherme Sitya ile farkı bire indirdi. İlk yarı Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, 52 ve 61'de Sokol Cikalleshi ile iki gol bularak Kayseri deplasmanında 3-2 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 55'e yükseltirken, Kayserispor 38 puanda kaldı.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Attamah (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Carole (Dk. 84 Ramazan Civelek), Uğur Demirok, Abdulkadir Parmak (Dk. 69 İlhan Parlak), Cardoso, Mane (Dk. 57 Emrah Başsan), Mustafa Pektemek (Dk. 57 İbrahim Akdağ), Gavranovic,

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic (Dk. 90+2 Uğurcan Yazgılı), Soner Dikmen, Rahmanovic (Dk. 60 Endri Çekici), Cikalleshi, Bytyqi (Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün), Amilton (Dk. 78 Michalak)

Goller: Dk. 7 Abdulkadir Parmak, Dk. 16 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 41 Guilherme (Penaltıdan), Dk. 52 ve 61 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Attamah, Dk. 48 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk. 32 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 84 Skubic, Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)

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