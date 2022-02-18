Konyaspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Süper Lig'in 26.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?