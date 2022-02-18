Konyaspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Süper Lig'in 26.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-18 19:21:54
Süper Lig'in 26.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Konyaspor - Kasımpaşa bugün 20:00'da oynanacak.
Konyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Konyaspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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