Konyaspor- Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Konyaspor maçı ne oldu? Konyaspor kaçıncı? Hatayspor7un kaç puanı var?
2021-12-22 22:27:27
Konyaspor deplasmanda 3 golle kazandı.Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.
Maçın golleri ve dakikaları
3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kale önünde Ahmet Çalık'ın geri pasında topu kapan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
29. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı.. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mpoku, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
54. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mpoku, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 1-2.
90+3 dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. İttifak Holding Konyaspor'un sağ taraftan gelişen kontratağında ceza sahası içinde kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Konyaspor kaçıncı?
Bu sonuçla Konyaspor 36 puan ile Trabzonu takip ediyor. Konyaspor ikinci sırada yper alıyor.
Hatayspor'un puanı kaç?
Hatayspor ise 29 puanda kaldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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