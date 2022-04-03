Konyaspor - Göztepe maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 31.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'yi ağırlıyor. Birçok futbol sever arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?