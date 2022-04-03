Konyaspor - Göztepe maçını canlı izle! SÜPER LİG
Süper Lig'in 31.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'yi ağırlıyor. Birçok futbol sever arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-03 13:22:01
Süper Lig'in 31.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'yi ağırlıyor. Birçok futbol sever arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?
Konyaspor - Göztepe maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.
Konyaspor - Göztepe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Konyaspor - Göztepe maçı beIN Sports H1'den naklen yayınlanacak. .
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