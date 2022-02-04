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Konyaspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

33 Dakika Önce
2022-02-04 19:18:33
Konyaspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Konyaspor - Giresunspor maçı 4 Şubat Cuma saat 20:00'da başlayacak.

Konyaspor - Giresunspor maçı hangi kanalda?

Konyaspor - Giresunspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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