Konyaspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-04 19:18:33
Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Konyaspor - Giresunspor maçı 4 Şubat Cuma saat 20:00'da başlayacak.
Konyaspor - Giresunspor maçı hangi kanalda?
Konyaspor - Giresunspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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