Konyaspor, Gaziantep FK'yı farklı yendi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Bu galibiyetle ligde puanını 61'e yükselten İH Konyaspor, ilk 2 sıra için takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 yendi.

22. dakikada Hazdiahmetovic'in köşe vuruşunda topu önünde bulan Soner Dikmen'in bekletmeden vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

24. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip öne geçti Bytyqi'nin pasında altıpas üzerinde topa iyi yükselen Çekiçi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

36. dakikada Doğan Erdoğan'ın Hadziahmetovic'e müdahalesinde hakem Volkan Bayarslan sarı kartına başvurdu. Daha sonra VAR incelemesine davet edilen Bayarslan, sarı kartı iptal ederek Doğan Erdoğan'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

41. dakikada Skubic'in kafayla gönderdiği topa iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Michalak'ın ortasında topa iyi yükselen Ahmet Hassan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Kitsiou'nun ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in sert şutu kaleci Sehic'ten döndü.

56. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Michalak'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Soner Dikmen bekletmeden ceza yayı üzerindeki Hadziahmetovic'e bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-0

87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Mirza Cihan'ın ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-1

90+4 dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar 3'e çıkardı. Mpoku'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı Michalak'a bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Volkan Bayarslan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ (Dk. 86 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Guilherme (Dk. 86 Alberk Koç), Soner Dikmen (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi (Dk. 64 Mpoku), Bytyqi (Dk. 64 Cikalleshi), Ahmed Hassan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Oğuz Ceylan), Vetrih (Dk. 74 Merkel), Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp (Dk. 79 Stankovski), Maxim, Muhammet Demir, Figueiredo (Dk. 66 Mirza Cihan)

Goller: Dk. 31 Çekiçi, Dk. 43 Ahmed Hassan, Dk. 56 Hadziahmetovic, Dk. 90+4 Michalak (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 87 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Caulker, Dk. 81 Kitsiou (Gaziantep FK), Dk. 79 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: DK. 37 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK)

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktör Palut: Oyundan memnunum

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, takımının mücadelesinden ve ciddiyetinden memnun olduğunu söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Çaykur Rizespor'a yenilerek hayal kırıklığına uğradıklarını ve ikincilik yarışında avantajı Fenerbahçe'ye kaptırdıklarını söyledi.

Gaziantep FK maçının bu kırılmadan sonra büyük önem kazandığını anlatan Palut, şöyle konuştu:

"Gaziantep FK potansiyelli, sahada her an skoru değiştirebilecek oyuncuları olan tehlikeli bir rakipti. Maçın başıyla oyunun kontrolünü elimize aldık. İyi bir dakikada da golü bulduk. Ondan sonra kırmızı kart ve ikinci gol, işleri bizim adımıza biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda pozisyonlarımız var. İki gol bulduk. Genel anlamda takımın oyunundan mücadelesinden, ciddiyetinden, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası verdiği reaksiyondan bugün memnunum. Tabii ki negatif yönlerimiz de vardı, 10 kişilik rakibe karşı pozisyon verdik. Artı üstüne 1 de gol yedik."

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, gösterdikleri performansın maçı kazanmak için yeterli olmadığını söyledi.

Bulut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda dengeli oyun olduğunu söyledi.

Konyaspor'un öne geçtikten sonra kırmızı kart gördüklerini anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Kırmızı karttan 3 dakika sonra 2. golü yemiş olduk. İlk yarı hiç sahada olmayan pozisyon yaratamayan Gaziantep Futbol Kulübü vardı. İkinci yarı 10 kişiye kalmamıza rağmen gol atmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirdik. Gösterdiğimiz performans maçı kazanmak veya berabere getirmek açısından yeterli değildi. Nitekim Konyaspor 3 ve 4'üncü golü attıktan sonra haklı olarak da maçı kazanmış oldu."

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