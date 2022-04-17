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Konyaspor - Gaziantep FK maçını canlı izle! SÜPER LİG
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TIMETURK / SPOR / Konyaspor - Gaziantep FK maçını canlı izle! SÜPER LİG

Konyaspor - Gaziantep FK maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 33.haftasında Konyaspor kendi saha ve taraftarı önünde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

46 Dakika Önce
2022-04-17 12:23:35
Konyaspor - Gaziantep FK maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 33.haftasında Konyaspor kendi saha ve taraftarı önünde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi gün ve saatte?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 17 Nisan Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.

Konyaspor - Gaziantep FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Gaziantep FK Süper Lig'in 33.haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek. .

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