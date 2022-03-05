Konyaspor - Galatasaray maçını canlı izle! Canlı izle
Süper Lig'in 28.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
2022-03-05 17:05:12
Süper Lig'in 28.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Konyaspor - Galatasaray maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Konyaspor - Galatasaray maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Konyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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