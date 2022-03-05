Konyaspor - Galatasaray maçını canlı izle! Canlı izle

Süper Lig'in 28.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?