Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları başladı. Konyaspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri ve hakemleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ama Konyaspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak? İşte merak edilen maçın detayları...
2022-03-02 12:51:42
Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları başladı. Konyaspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri ve hakemleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ama Konyaspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak? İşte merak edilen maçın detayları...
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
Konyaspor ve Galataray arasında gerçekleşecek olan mücadele 5 Mart Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Konyaspor'un ağırladığı maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek.
Konyaspor ve Galatasaray arasına gerçekleşecek olan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Galatasaray maçı hakemleri ve ilk 11'ler
Konyaspor - Galatasaray karşılaşmalarının henüz hakemleri belirlenmedi. Aynı şekilde ilk 11'ler de açıklanmadı. Bilgilerin verilmesinin ardından haberimiz güncellenecektir. .
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