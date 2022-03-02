DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Elon Musk'ın Jetini takip ediyordu; Şimdi hedefe Rus oligarkları aldı
Murat Kekili, Zelenskiy'e Pakistanlı gencin sözlerini hatırlattı
Cübbeli Ahmet 'Taş yağmak üzere'
Jamala (Camala) kimdir? Eurovision birincisi Jamala nereli? Jamala Türk mü?
Uluslararası Af Örgütü: Rusya-Ukrayna savaşı 'insan hakları felaketi'
Navalni'den Rus halkına: Herkesi sokaklara çıkmaya çağırıyorum
Kılıçdaroğlu, Fox TV ekranlarında Başbakan adayını açıkladı
Rusya yatırımlarında altın yükselir mi düşer mi? Rusya ekonomik yatırımların altına etkisi ne olur?
Kremlin Sözcüsü'nden flaş 'müzakere' açıklaması
OGM 5000 işçi ve personel alım ilanı 2022 | Tarım ve Orman Bakanlığı personel ve işçi alım şartları nelerdir?
Rus Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: Hepiniz cezalandırılacaksınız
Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu açık havada kalktı mı?
Rusya'nın Ukrayna işgali Kazakistan'ı harekete geçirdi
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta maçları
Zelenskiy evlilik yüzüğünü neden orta parmağa takıyor? Zelenskiy'nin alyansı neden orta parmakta?

TIMETURK / SPOR / Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları başladı. Konyaspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri ve hakemleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ama Konyaspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak? İşte merak edilen maçın detayları...

3 Saat Önce
2022-03-02 12:51:42
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları

Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları başladı. Konyaspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri ve hakemleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ama Konyaspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak? İşte merak edilen maçın detayları...

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Konyaspor ve Galataray arasında gerçekleşecek olan mücadele 5 Mart Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Konyaspor'un ağırladığı maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek.

Konyaspor ve Galatasaray arasına gerçekleşecek olan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı hakemleri ve ilk 11'ler

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmalarının henüz hakemleri belirlenmedi. Aynı şekilde ilk 11'ler de açıklanmadı. Bilgilerin verilmesinin ardından haberimiz güncellenecektir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş