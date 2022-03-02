Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları başladı. Konyaspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri ve hakemleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ama Konyaspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak? İşte merak edilen maçın detayları...