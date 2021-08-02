DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran'da koronavirüs vakalarında rekor yükseliş
Başkan Büyükakın, Bisiklet Tutkunlarıyla Pedal Çevirdi
Çin'den Libya’ya 1 milyon 260 bin doz koronavirüs aşısı sevkiyatı
Bakanlar yangın bölgesinde! ''Yanan arazilerin yapılaşmaya tahsisi mümkün değil''
Hollandalı Bisikletçiler Kocaeli'de Pedalladı
2022-2023 memur zammı ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet) 2022-2023 memur zammı
Trabzonspor'a sürpriz isim Ryan Donk!
Memur ve memur emeklileri için kritik görüşme başladı
IAB Akademi ve Bosch Ev Aletleri UniChallenge Tech ile mühendis adaylarıyla dijital pazarlama iletişimi sektörünü buluşturacak
Kamu işçisi zammı ne kadar? Kamu işçisi (4D) zamlı maaşlar belli oldu mu?
Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı
Halk Bankası'ndan 'hatalı kur' açıklaması
Çelik'ten yalan haberlere tepki: Fitne ateşini büyütmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Kral Bozguncu TV nedir, ne işe yarar? Kral Bozguncu TV güvenilir mi?
Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili kim?

TIMETURK / SPOR / Konyaspor'dan Mame Diouf bombası

Konyaspor'dan Mame Diouf bombası

Forvet hattına takviye yapacak olan Konyaspor, Hatayspor'dan Diouf'a kanca attı.

3 Saat Önce
2021-08-02 11:02:14
Konyaspor'dan Mame Diouf bombası

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

TİMETÜRK ÖZEL / Forvet bölgesindeki eksiliği gidermek isteyen Konyaspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil beyazlı ekip Hatayspor'da top koşturan tecrübeli forvet Mame Diouf için girişimlere başladı.

Konyaspor kurmaylarının Diouf'un serbest kalma bedeli olan 1 milyon 250 bin Euro'yu ödeyip kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş