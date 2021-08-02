Konyaspor'dan Mame Diouf bombası

Forvet hattına takviye yapacak olan Konyaspor, Hatayspor'dan Diouf'a kanca attı.

TİMETÜRK ÖZEL / Forvet bölgesindeki eksiliği gidermek isteyen Konyaspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil beyazlı ekip Hatayspor'da top koşturan tecrübeli forvet Mame Diouf için girişimlere başladı.

Konyaspor kurmaylarının Diouf'un serbest kalma bedeli olan 1 milyon 250 bin Euro'yu ödeyip kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.