Konyaspor'dan Issa Kallon hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hollanda takımlarından SC Cambuur'da forma giyen Issa Kallon'a kanca attı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

KALLON HAMLESİ!

Yeşil beyazlı ekip Hollada ekiplerinden Cambuur'da top koşturan sol kanat oyuncusu Issa Kallon için girişimlere başladı. Öte yandan Hollanda ekibinin bu transfere onay vermediği Kallon'un ise Konyaspor'a gitmek için büyük uğraş verdiği kaydedildi. .