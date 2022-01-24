Konyaspor'dan Hüseyin Türkmen hamlesi
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Konyaspor, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'e kanca attı.
2022-01-24 14:34:44
Konyaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Hüseyin Türkmen atağı!
Yeşil beyazlı ekip Trabzonspor'da bileti kesilen stoper Hüseyin Türkmen'i yakın markaja aldı. Konyaspor kurmaylarının kısa süre içinde Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.
Hüseyin Türkmen'in Trabzonspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: TİMETÜRK .
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