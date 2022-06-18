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Konyaspor'dan Halil Dervişoğlu bombası!

Golcü arayışlarını sürdüren Konyaspor son olarak Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'a kanca attı.

1 Saat Önce
2022-06-18 23:53:59
Konyaspor'dan Halil Dervişoğlu bombası!

Yeni sezona güçlü bir kodro ile girmek isteyen Konyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip sürpriz bir ismi yakın markaja aldı.

HALİL DERVİŞOĞLU'A KANCA

Konyaspor son olarak Galatasaray formasını giyen bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da olan milli santrafor Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek için kollarını sıvadı. Konyaspor kurmaylarının bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

KAYNAK:TİMETÜRK .

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