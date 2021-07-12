Konyaspor'dan Famara Diedhiou bombası

Konyaspor bonservisi elinde olan santrafor Famara Diedhiou'yu gündemine aldı.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Konyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sürpriz santrafor

Yeşil beyazlı ekip son olarak Bristol City'de forma giyen ve şuan boşta olan 28 yaşındaki santrafor Famara Diedhiou için girişimlere başladı. Konyaspor kurmaylarının oyuncunun maaş konusunda indirime gitmesi durumunda masaya oturacağı kaydedildi.

TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.