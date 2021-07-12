DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Evinin elektriğini kendi yaptığı rüzgar türbiniyle üretiyor
Akşener: Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım
2021-2022 sezonu futbol hakemleri açıklandı
Ankara'ya dev mobilyacılar sitesi
Uzman çavuş, kız arkadaşını öldürüp intihar etti
FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti
50 milyon çiftçinin kayıtları Bill Gates'e verildi!
Ayaklanma yağmaya dönüştü, ordu müdahaleye hazırlanıyor
Serkan Tanyildizi: Yaptığı Açıklamalar ve Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gündeme Gelmeye Devam Ediyor
Nakil kollarını 48 saat sonra gördü
ANALİZ: Taliban’ın Rusya-Hindistan-İran üçgeni
Biontech yeni aşısı ne zaman çıkacak?
Konya Ovası'nda plaj keyfi
Altın fiyatlarında '1900 dolar' senaryosu
Kombi su basıncı neden düşer? Kombi su basıncı nasıl yükseltilir?

TIMETURK / SPOR / Konyaspor'dan Famara Diedhiou bombası

Konyaspor'dan Famara Diedhiou bombası

Konyaspor bonservisi elinde olan santrafor Famara Diedhiou'yu gündemine aldı.

3 Saat Önce
2021-07-12 13:24:03
Konyaspor'dan Famara Diedhiou bombası

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Transfer çalışmalarını hızlandıran Konyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sürpriz santrafor

Yeşil beyazlı ekip son olarak Bristol City'de forma giyen ve şuan boşta olan 28 yaşındaki santrafor Famara Diedhiou için girişimlere başladı. Konyaspor kurmaylarının oyuncunun maaş konusunda indirime gitmesi durumunda masaya oturacağı kaydedildi.

TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH