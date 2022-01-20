Konyaspor'dan Efecan Karaca bombası!

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Konyaspor, Alanyaspor'un yıldızı Efecan'a kanca attı.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Konyaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

EFECAN KARACA HAMLESİ

Yeşil beyazlı ekip Alanyaspor'da gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesinde olan Efecan Karaca için harekete geçti. Konyaspor kurmaylarının Efecan için Alanyaspor'un kapısını çalacağı iddia edildi. .