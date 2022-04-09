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TIMETURK / SPOR / Konyaspor'dan çok sert açıklama: Ali Şansalan isimli hakem...

Konyaspor'dan çok sert açıklama: Ali Şansalan isimli hakem...

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2-1 mağlup olduğu Rizespor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a ateş püskürdü. Yeşil beyazlı kulüp sosyal medya hesabından çok sert açıklamada bulundu.

2 Saat Önce
2022-04-09 23:18:49
Konyaspor'dan çok sert açıklama: Ali Şansalan isimli hakem...

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2-1 mağlup olduğu Rizespor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a ateş püskürdü. Yeşil beyazlı kulüp sosyal medya hesabından çok sert açıklamada bulundu.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama:

''Bugün ne yazık ki Konyaspor'umuz, Ali Şansalan isimli hakem ve federasyonun tüm kurullarını dizayn etmeye çalışan bir takım karanlık tipler tarafından mağlup edildi.''

''Kapalı kapılar ardında maçların sonuçlarını, atanacak hakemleri, ligin sıralamasını belirlemeye çalışanlar, sistemin dışına atılmadıkça ülke futbolu yok olma serüvenini acı deneyimlerle sürdürecektir.''

''Sahaya çıktığımız andan itibaren, koruma timi gibi hareket eden ve puanlarımızı çalanlar, tarafımızca hiçbir zaman hoşgörü ile karşılanmayacak ve yaşananlar unutulmayacaktır.''

''Bilinmesini isteriz ki; 100 yıllık çınar Konyaspor camiası, bu ve benzeri nobran, yanlı tutumlara karşı çok güçlü bir belleğe sahiptir. Konyaspor camiası ve tüm Konyalılar birlik, beraberlik içinde bugüne kadar tüm zorlukları aştığı gibi mevcut durumda da ivedilikle gerekeni yapacaktır.'' ifadelerine yer verdi. .

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