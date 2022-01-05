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TIMETURK / SPOR / Konyaspor'dan Abdulkadir Parmak hamlesi

Konyaspor'dan Abdulkadir Parmak hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı gündemine aldı.

33 Dakika Önce
2022-01-05 22:41:44
Konyaspor'dan Abdulkadir Parmak hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı yakın markaja aldı.

KONYASPOR'DA ABDULKADİR PARMAK SESLERİ

Yeşil beyazlı ekip Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Abdulkadir Parmak için nabız yokladığı belirtildi. Konyaspor'un tecrübeli futbolcuyu kiralamak için görüşme halind eolduğu kaydedildi. Öte yandan Abdulkadir Parmak'a Giresunspor'un talip olduğu tecrübeli futbolcunun kararı beklendiği öğrenildi.

KAYNAK: TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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