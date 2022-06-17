Konyaspor'da Umut Nayir sesleri! İmza an meselesi

Yaptığı transferlerle yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Konyaspor, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da top koşturan Umut Nayir'i yakın markaja aldı.

Kadrosuna yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Konyaspor'da yerli forvet arayışları sürüyor.

UMUT NAYİR ATAĞI!

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendiren ve Avrupa Kupalarında da mücadele edecek olan Konyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil beyaz ekip Süper Lig takımlarından Giresunspor'da ter döken Umut Nayir için Karadeniz temsilcinin kapısını çalacak. Öte yandan Umut Nayir bu sezon 7 kez gol sevinci yaşadı. .