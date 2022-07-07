Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi Konyaspor hazırlık maçında Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Konyaspor - Rizespor maçının hangi platform ve kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Konyaspor - Rizespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?