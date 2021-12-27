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Konyaspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 19.haftanın kapanış maçında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

44 Dakika Önce
2021-12-27 18:04:52
Konyaspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 19.haftanın kapanış maçında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak? Türk Telekom

Konyaspor - Beşiktaş maçı bugün 20:00'da başlayacak.

Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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