Konyaspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 19.haftanın kapanış maçında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?