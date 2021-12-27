Konyaspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de 19.haftanın kapanış maçında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-27 18:04:52
Süper Lig'de 19.haftanın kapanış maçında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Konyaspor - Beşiktaş maçı bugün 20:00'da başlayacak.
Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Konyaspor - Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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