Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti ? Beşiktaş maç sonucu
Beşiktaş'ın kaç puanı var? Konyaspor kaçıncı? Kara Kartal şampiyonluk yolunda yara almaya devam ediyor....
2021-12-27 22:49:24
Bu hafta Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kara kartal son dakikada yıkıldı......
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Maçın gol dakikası
90. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kaleci Ersin dokundu. Sağ kanata açılan topu Skubic ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktasındaki Ahmed Hassan bu topu filelerle buluştu. 1-0
Beşiktaş'ın kaç puanı var?
7. sırada bulunan Beşiktaşın 28 puanı bulunuyor
Konyaspor kaçıncı?
2. sırada bulunan Konyaspor'un 39 puanı var
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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