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Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti ? Beşiktaş maç sonucu

Beşiktaş'ın kaç puanı var? Konyaspor kaçıncı? Kara Kartal şampiyonluk yolunda yara almaya devam ediyor....

35 Dakika Önce
2021-12-27 22:49:24
Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti ? Beşiktaş maç sonucu

Bu hafta Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kara kartal son dakikada yıkıldı...... Türk Telekom

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Maçın gol dakikası

90. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kaleci Ersin dokundu. Sağ kanata açılan topu Skubic ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktasındaki Ahmed Hassan bu topu filelerle buluştu. 1-0

Beşiktaş'ın kaç puanı var?

7. sırada bulunan Beşiktaşın 28 puanı bulunuyor

Konyaspor kaçıncı?

2. sırada bulunan Konyaspor'un 39 puanı var

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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