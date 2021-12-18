Konyaspor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 17.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?
2021-12-18 13:04:41
Süper Lig'in 17.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?
Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi gün?
Konyaspor - Antalyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.
Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi platfromda?
Konyaspor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 3 ekranlarından yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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