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Konyaspor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 17.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

26 Dakika Önce
2021-12-18 13:04:41
Konyaspor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 17.haftasında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi gün?

Konyaspor - Antalyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi platfromda?

Konyaspor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 3 ekranlarından yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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