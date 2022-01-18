Konyaspor - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 22.hafta maçında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-18 19:07:11
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 22.hafta maçında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Konyaspor - Adana Demirspor maçı 18 Ocak Salı 20:00'da başlayacak.
Konyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Konyaspor - Adana Demirspor maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)