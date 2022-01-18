Konyaspor - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 22.hafta maçında Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?