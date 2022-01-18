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Konyaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

Bu hafta Konyaspor evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Konyaspor'un kaç puanı var? Adana Demirspor kaç puanda? İşte futbolseverlerin merakla beklediği maça dair ayrıntılar...

8 Dakika Önce
2022-01-18 22:33:34
Konyaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22. haftasında Konyaspor evinde Adana Demirspor ile karşılaştı

Konyaspor'un kaç puanı var?

53. dakikada Rahmanovic yeşil-beyazlı ekibe 3 puanı getirdi.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 42'ye yükselterek lider Trabzonspor'u takibi bırakmadı.
Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı.

Maçın ilk 11'leri

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Amar, Ahmed Hassan.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Stambouli, Sinan, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Assombalonga.

Maçın önemli anları

49. dakika: Rahmanovic'in sol kanattan içeriye çevirdiği topa Michalak'ın vurdu, bu topu kale çizgisi üzerinde Alper çıkardı. Dönen topa bu kez Skubic vurdu ancak Alper bir kez daha çizgi üzerinde gole engel oldu.
53. dakika: Guilherme'nin sol kanattan kullandığı kornerde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu kaleci Muric'ten döndü. Kale önünde kalan topu Rahmanovic tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0
79. dakika: ceza sahası önünde Soner'in pasıyla topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda savunmaya da çarpan top direğin dibinden dışarı gitti.
82. dakika: Sol çaprazdan ceza alanına giren Assombalonga'nın sert vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi. .

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