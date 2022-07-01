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Konyaspor'a sürpriz golcü: Fredrik Gulbrandsen

Golcü arayışlarını sürdüren Konyaspor son olarak Başakşehir formasını terleten Fredrik Gulbrandsen için kollarını sıvadı.

2 Saat Önce
2022-07-01 14:02:55
Konyaspor'a sürpriz golcü: Fredrik Gulbrandsen

Konyaspor'da golcü arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

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Konyaspor kurmayları Başakşehir ile sözleşmesi biten ve şuan boşta olan Gulbrandsen için harekete geçti. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istene yeşil beyazlı ekibin bu transfer için kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

Fredrik Gulbrandsen'inde Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ve kısa sürede Konyaspor ile masaya oturcağı öne sürüldü.

KAYNAK: TİMETÜRK

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