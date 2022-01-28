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Kolombiya - Peru maçı canlı nasıl izlenir?
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TIMETURK / SPOR / Kolombiya - Peru maçı canlı nasıl izlenir?

Kolombiya - Peru maçı canlı nasıl izlenir?

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeri'nin 15.haftasında Kolombiya kendi saha ve seyircisi önünde Peru'yu ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

1 Saat Önce
2022-01-28 23:34:17
Kolombiya - Peru maçı canlı nasıl izlenir?

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeri'nin 15.haftasında Kolombiya kendi saha ve seyircisi önünde Peru'yu ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

Kolombiya - Peru maçı ne zaman saat kaçta?

Kolombiya - Peru maçı bu gece saat 00:00'da oynanacak.

Kolombiya - Peru maçı canlı nasıl izlenir?

Kolombiya - Peru maçı Nesine.com'dan canlı olarak izlenebilecek. .

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