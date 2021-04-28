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Kocaelispor - Hacettepe maçını canlı izle!

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Kocaelispor kendi sahasında küme düşme mücadelesi veren Hacettepe'yi konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

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28.04.2021 14:06:50
Kocaelispor - Hacettepe maçını canlı izle!

Misli.com 2.Lig 35.hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla devam ediyor.

Play Off mücadelesi veren Kocaelispor kendi evinde Hacettepe'yi ağırlıyor.

Koceli Stadyumu'nda oynanacak maçta Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. Maçın önemli anları ise Timetürk.com'da olacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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