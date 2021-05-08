Kocaelispor - Gümüşhanespor maçını canlı izle!
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Kocaelispor kendi sahasında Gümüşhanespor'u konuk ediyor. Kocaeli Stadyum'nda oynanacak karşılaşma saat 15'te başlayacak.
Misli.com 2.Lig 36.hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla devam ediyor.
Kocaelispor kendi sahasında küme düşme mücadelesi veren Gümüşhanespor'u konuk ediyor. Kocaeli Stadyum'nda oyanancak karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.
Maçın önemli anları ise Timetürk.com'da olacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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