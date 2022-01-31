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TIMETURK / SPOR / Kocaelispor'dan yılın bombası Kiril Despodov

Kocaelispor'dan yılın bombası Kiril Despodov

Transfer çalışmalarını hızlandıran Kocaelispor, Kiril Despodov'u gündemine aldı.

46 Dakika Önce
2022-01-31 16:30:41
Kocaelispor'dan yılın bombası Kiril Despodov

Kocaelispor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

DESPODOV BOMBASI

Transferde hata yapmak istemeyen Kocaelispor'da çalışmalar devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip Bulgar ekiplerinden Ludogorest'te top koşturan Kiril Despodov için harekete geçti. Kocaeslispor kurmaylarının bu transfer için yoğun çaba harcayacağı belirtildi.

Despodov'un Ludogorest ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TİMETÜRK .

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