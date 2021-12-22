Kocaelispor'dan Burak Kapacak hamlesi!
TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fenerbahçe'de forma giyen Burak Kapacak'ı gündemine aldı.
2021-12-22 00:54:39
SERKAN AŞKIN / TİMETÜRK TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor.
BURAK KAPACAK HAMLESİ
Yeşil siyahlı ekip Fenerbahçe'de forma giyen Burak Kapacak'ı gündemine aldı. Kocaelispor kurmaylarının sarı lacivertli kulübün son kararını beklediği belirtildi.
Burak Kapacak'ın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KAYNAK: TİMETÜRK
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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