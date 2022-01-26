Kocaelispor'da Kravets transferine maaş engeli!

TFF 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor, Konyaspor'dan Artem Kravets'i yakın markaja aldı.

TFF 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'dan sürpriz bir hamle geldi.

YILLIK MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEDİ!

Yeşil siyahlı ekip Konyaspor'da top koşturan Artem Kravets için hareke geçti. Kocaelispor, Konyaspor'un kadro düşünmediği Kravest ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Kravets'in yıllık maaş ücretinde hiçbir indirimeme gitmemesi üzerine siyah beyazlı ekip masadan çekildi. .