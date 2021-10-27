Kocaelispor– Bayburt Türkiye Kupası maçı izle | Kocaelispor– Bayburt maçı hangi kanalda?

Kocaelispor– Bayburt Türkiye Kupası maçı izle | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları başladı. 27 Ekim Çarşamba günü birbirinden keyifli maçlar spor severleri bekliyor. 27 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Kocaelispor– Bayburt maçını izlemek isteyen taraftarlar Kocaelispor– Bayburt Ö.İ maçı hangi kanalda sorusunu soruyor. Zorlu mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kocaelispor– Bayburt Türkiye Kupası maçı izle | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları başladı. 27 Ekim Çarşamba günü birbirinden keyifli maçlar spor severleri bekliyor. 27 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Kocaelispor– Bayburt maçını izlemek isteyen taraftarlar Kocaelispor– Bayburt Ö.İ maçı hangi kanalda sorusunu soruyor. Zorlu mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor ile 2. Lig'de mücadele eden Baybur Ö.İ Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi kapsamında karşılaşıyor. Kocaeli'de oynancak olan zorlu maça taraftarların da ilgisi oldukça fazla. TFF1. Lig'de 16 puanla 6. sırada yer alan Kocaelispor zorlu maçtan galip çıkmak istiyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bayburt ise 17 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kocaelispor– Bayburt maçı hangi kanalda?

Kocaelispor– Bayburt maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak A Spor canlı izleme ekranına gidebilirsiniz.

27 Ekim Çarşamba günü canlı yayınllanan Türkiye Kupası maçları

13:00 KOCAELİSPOR – BAYBURT Ö. İ. | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:30 B. BLD. ERZURUMSPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI. - CANLI

18:00 BURSASPOR - CEYHANSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

20:45 Y. KAYSERİSPOR – ARTVİN HOPASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

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