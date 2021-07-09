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TIMETURK / SPOR / Kocaelispor'a sürpriz kaleci Filip Gacevski

Kocaelispor'a sürpriz kaleci Filip Gacevski

TFF 1.Lig yeni takımlarından Kocaelispor, Makedon kaleci Filip Gacevski için harekete geçti.

2 Saat Önce
2021-07-09 22:36:22
Kocaelispor'a sürpriz kaleci Filip Gacevski

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Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Makedon kaleci gündeme alındı

Körfez ekibi Kocaelispor, 30 yaşındaki Makedon kaleci Gacevski için harekete geçti. Kocaelispor kurmayalarının kamp döneminde yerli kalecilerinin performansına göre Gacevski ile temas kuracağı öğrenildi.

Bursaspor'a da önerildi

Öte yandan Gacevski'nin transfer yasağını kaldırmak isteyen Bursaspor'a önerildi ortaya çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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