Kış Olimpiyatları 2022 ne zaman olacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Nerede yapılacak?
Sporseverlerin merakla beklediği Kış Olimpiyatları 2022 ne zaman olacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Kış olimpiyatları nerede gerçekleştirilecek? Kış Olimpiyatları 2022'de Türkiye'yi kim temsil edecek? Türk sporcuların da yarışacağı milli mücadele, sporseverler tarafından yakından takip edilebilecek.
2022-02-04 12:56:25
OLİMPİYAT OYUNLARI NEREDE OYNANACAK?
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 15 farklı spor dalında yaklaşık 3 bin sporcununkıyasıya mücadele edeceği Pekin Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
KIŞ OLİMPİYATLARI 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat'ta tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek.
Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.
KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI 2022 HANGİ KANALDA?
90 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun 4-20 Şubat tarihleri arasında mücadele edeceği kış olimpiyatları, Türkiye'den D-Smart, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den canlı yayınla siz sporseverlerle buluşacak. D -Smart'ın 75. kanal, Eurosport 76. kanal ile spor dalında 7 sporcumuzun Türkiye'yi temsil edeceği organizasyonu izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK 7 MİLLİ SPORCU
20 Şubat'ta sona erecek Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi 7 sporcu temsil edecek. Kayak alp disiplini alanında Özlem Çakıroğlu ve Berkin usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.
SPORCULARIN YARIŞ TAKVİMİ NEDİR?
Kayakla Atlama
5 Şubat Cumartesi
TSİ 09.20-10.30 Fatih Arda İpcioğlu Bireysel Eleme Atlayışı
Final 06 Şubat Pazar
TSİ 14.00-15-45 11 Şubat Cuma Tsi 14.00
Fatih Arda İpcioğlu Büyük Tepe Eleme Yarışı
Final 12 Şubat Cumartesi Tsi 14.00
Alp Disiplini
7 Şubat Pazartesi
TSİ-06.15 Özlem Çarıkçıoğlu Büyük Slalom 1. İniş
TSİ 08.45 Büyük Slalom 2. İniş
9 Şubat Çarşamba
TSİ 05.15-08.45 Özlem Çarıkçıoğlu Slalom
13 Şubat Pazar
TSİ 05.15 Berkin Usta Büyük Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş
16 Şubat Çarşamba
05.15 Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş
Kayaklı Koşu:
08 Şubat Salı
TSİ 11.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun-Yusuf Emre Fırat Bireysel Sprint Eleme Müsabakası.
Finaller
10 Şubat Perşembe
TSİ 10.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun 10 Km Klasik Elemeleri
11 Şubat Cuma
TSİ 10.00 Yusuf Emre Fırat 15 Km Klasik Eleme Yarışı
16 Şubat Çarşamba
TSİ 12.00 Bayanlar Takım Sprint Elemeleri .
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