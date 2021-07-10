Kırkpınar'da Mehmet Yeşilyeşil sürprizi!

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2'nci gününde 54 başpehlivan kura çekiminin ardından eşleşerek çayıra çıktı. Güreşlerde favori olarak gösterilen altın kemerli güreşçiler Ali Gürbüz ve Orhan Okulu, rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmayı başarırken, 2 kez başpehlivan olan Mehmet Yeşilyeşil, rakibi Cengizhan Şimşek'e yenilerek elendi.