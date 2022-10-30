Kırklarelispor - Karacebey Belediyespor maçı canlı yayın! CANLI İZLE

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor 12.hafta maçında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Kırklarelispor - Karacebey Belediyespor maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Kırklarelispor - Karacebey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?