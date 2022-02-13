Kırıkkale BA - İçel İdman Yurdu maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'in 22.haftasında Kırıkkale BA kendi saha ve seyircisi önünde İçel İdman Yurdu'nu misafir ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenir?