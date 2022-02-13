Kırıkkale BA - İçel İdman Yurdu maçı canlı nasıl izlenir?
TFF 3.Lig'in 22.haftasında Kırıkkale BA kendi saha ve seyircisi önünde İçel İdman Yurdu'nu misafir ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenir?
2022-02-13 12:06:40
TFF 3.Lig'in 22.haftasında Kırıkkale BA kendi saha ve seyircisi önünde İçel İdman Yurdu'nu misafir ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenir?
Kırıkkale BA - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman saat kaçta?
Kırıkkale BA - İçel İdman Yurdu maçı 13 Şubat Pazar günü 13:00'da oynanacak.
Kırıkkale BA - İçel İdman Yurdu maçı hangi kanalda?
Kırıkkale BA - İçel İdman Yurdu maçı iki kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanması bekleniyor. .
YORUMLAR (0)