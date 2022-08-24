Kim Min Jae Kimdir? Kim Min Jae Başarıları

Kim Min Jae kimdir? Kim Min Jae hangi takımlarda oynadı? Kim Min-jae stoper mevkiinde oynayan Güney Koreli millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giymektedir. Kim, 16 Ağustos 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Kim Min Jae hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Kim Min-Jae Kimdir?

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae 15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'nin Güney Gyaongsang bölgesindeki Tongyeong şehrinde dünyaya gelmiştir. 26 yaşında olan deneyimli futbolcu 1.90 boyundadır. Kim, 2016 tarihinde Kore Ulusal Ligi'nde yer alan Gyeongju KHNP takımına katıldı.8 Temmuz 2016 tarihinde, Busan Transportation Corporation takımına karşı oynanan lig maçına ilk 11'de çıktı. 22 Aralık 2016 tarihinde, Jeonbuk Hyundai Motors kulübü, Kim Min-Jae'yi bedelsiz olarak transfer ettiklerini duyurdu. Kim, 2018 sezonundaki ilk maçına, Kashiwa Reysol ile oynanan AFC Şampiyonlar Ligi grup maçında çıktı. Bu maç Kim'in kariyerindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi maçı oldu. Joenbuk, 2-0 geri düştüğü maçı 3-2 kazandı. 29 Ocak 2019 tarihinde Kim, Çin'in Beijing (Pekin) Sinobo Guoan takımına transfer oldu. Kim, 16 Ağustos 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe taraftarlarınca 'canavar' lakabını almıştır. Seul'de bulunan ülkenin en eski üniversitelerinden biri Yonsei Üniversitesi'ne gitmekte.

Kim Min-Jae Başarıları

Jeonbuk Hyundai Motors;

K League 1: 2017, 2018

Güney Kore U23;

Asya Oyunları: 2018

Güney Kore;

EAFF Şampiyonası: 2019

Bireysel;

K League 1, Yılın Genç Futbolcusu: 2017

K League 1, En İyi XI: 2017, 2018

AFC Asian Cup, Turnuvanın Takımı: 2019

EAFF Şampiyonası, En İyi Defans: 2019

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