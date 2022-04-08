Bu pazar kıtalar arası derbi olan Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İki takımda maç için hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray'da eksik isimler taraftarların moralini bozuyor. Antreman sonrası basın mensuplarına demeçler veren Galatasaray teknik direktörü Dominic Torrent, derbi ve sakatlığı devam eden oyuncular hakkında konuştu. Peki Galatasaray'da en çok merak edilen Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Kerem Aktürkoğlu sakat mı ? I Dominic Torrent açıkladı! İşte detaylar...

Bu pazar kıtalar arası derbi olan Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İki takım maç için hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray'da eksik isimler taraftarların moralini bozuyor. Antreman sonrası basın mensuplarına demeçler veren Galatasaray teknik direktörü Dominic Torrent, derbi ve sakatlığı devam eden oyuncular hakkında konuştu. Peki Galatasaray'da en çok merak edilen Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Kerem Aktürkoğlu sakat mı ? I Dominic Torrent açıkladı! İşte detaylar...

Süperlig'de haftasonu Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe İsmal Kartal'ın takımın başına getirilmesinden itibaren yükselen bir grafik çizerken son 7 maçında 6 galibiyet 1 beraberlik aldı.Galatasaray ise son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu sezon ilk Galatasaray ile ilk karşılaşmasında Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleri ile 1-2 lik skor ile Nef Stadyumu'ndan ayrılmıştı.

'Bu derbi Madrid-Barça derbisine çok benziyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent derbi için önemli açıklamalarda bulundu. Torrent, "Tabii ki bu derbi inanılmaz önemli. Barcelona-Real Madrid maçlarına çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Ancak bir maçla kulübün ve oyuncuların geleceği değişmez.dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Maç hakkında demeçler verirken Kerem Aktürkoğlu'nun son durumunun sorulması ve derbide forma giyebilecek mi sorusu üzerine Torrent, "Armamız için tüm gücümüzü vereceğiz. Biz Fenerbahçe mücadelesini kesinlikle kazanacağız. Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Durumu cuma günü (bugün) netleşir. Oynayamazsa farklı çözümler buluruz. Takımdaki bir futbolcunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz."dedi. .