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Kenan Piric hangi Türk takımına transfer oldu?

TIMETURK / SPOR / Kenan Piric hangi Türk takımına transfer oldu?

Kenan Piric hangi Türk takımına transfer oldu?

Kenan Piric hangi Türk takımına transfer oldu? Sevilen Bosna Hersek Milli Takımı kalecisi Kenan Piric'in Türk takımına geleceği haberi büyük bir yankı uyandırdı. Peki ama Kenan Pric hangi Türk takımıyla kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-04 21:50:17
Kenan Piric hangi Türk takımına transfer oldu?

Kenan Piric hangi Türk takımına transfer oldu? Sevilen Bosna Hersek Milli Takımı kalecisi Kenan Piric'in Türk takımına geleceği haberi büyük bir yankı uyandırdı. Peki ama Kenan Pric hangi Türk takımıyla kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte detaylar...

Kenan Piric hangi Türk takımına transfer oldu?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersek Milli Takımı kalecisi Kenan Piric'i kadrosuna kattı.28 yaşındaki Kenna Piric ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kenan Piric kimdir?

Kenan Pirić, Bosna-Hersek milli takımında kaleci olarak oynayan Bosnalı profesyonel bir futbolcudur. Pirić, kıdemli kariyerine Gradina'da başladı ve 2013'te Gent'e katılmadan önce, bir yıl sonra Sloboda Tuzla ile anlaştı. 2017 yılında Pirić, Zrinjski Mostar'a taşındı. Ertesi yıl Maribor'a transfer oldu.

Günümüzde ise ünlü futbolcu Göztepe SK oyuncusu olarak 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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