Kedisini tekmeleyen futbolcu Kurt Zouma'ya çifte ceza

İngiltere'de kedisini tekmelediği görüntüleri ortaya çıkan Fransız futbolcu Kurt Zouma'ya çifte ceza geldi.

Kedisini tekmelediği videonun yayınlanmasının ardından İngiliz ve dünya kamuoyunu şoke eden futbolcunun elinden kedilerinin alındığı, oynadığı futbol kulübünün ise kendisini en ağır para cezasına çarptırdığı açıklandı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; İngiltere'nin önemli hayvan hakları koruma derneği Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA), yaptığından dolayı özür dileyen futbolcunun iki kedisinin kendisinden alındığını açıkladı.

İngiliz Premir Ligi'nde top koşturan Fransız futbolcunun kulübü West Ham United yönetimi ise 27 yaşındaki sporcunun, kulübün bir oyuncusuna verebileceği "en büyük cezaya" çarptırıldığını açıkladı.

West Ham'da bu ceza bir futbolcunun aylık maaşının yarısına tekabül ediyor. Zouma'nın cezayı kabul ettiği ve paranın bir hayvan haklarını koruma kurumuna verilmesini talep ettiği belirtildi. Futbolcunun iki haftalık kazancının 300 bin euro olduğu açıklandı.

Change.org adresinde futbolcuya karşı başlatılan imza kampanyasında ise Zouma hakkında dava açılması yönünde yazılan dilekçeye 170 binden fazla kişi imza koydu. .