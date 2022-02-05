Keçiörengücü - Samsunspor maçı şifresiz nasıl izlenir?
TFF 1.Lig'in 23.haftasında Samsunspor, Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi şifresiz olarak nasıl izleyebilecek?
2022-02-05 09:36:31
TFF 1.Lig'in 23.haftasında Samsunspor, Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi şifresiz olarak nasıl izleyebilecek?
Keçiörengücü - Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta?
Keçiörengücü - Samsunspor maçı 5 Şubat Cumartesi saat 13 :30'da oynanacak.
Keçiörengücü - Samsunspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Keçiörengücü - Samsunspor maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak izlenebilecek. .
YORUMLAR (0)