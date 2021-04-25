Kayserispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Kayserispor'da yenik teknik direktör için ilk hedef Yalçın Koşukavak oldu.
Kayserispor'da teknik direktör arayışı devam ediyor.
Koşukavak dönemi
Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarnı ayıran Kayserispor takımın başına Yalçın Koşukavak'ı getirmek için görüşemelere başladı. Genç teknik adamın gelen teklifi kabul ettiği ve imzanın an meselesi olduğu belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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