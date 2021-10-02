Kayserispor - Trabzonspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 8.haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadelenin başlama saati kaç, canlı yayın var mı?
2021-10-02 10:42:01
Süper Lig'de Kaysersipor güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlıyor. Kadir Has Stadyum'unda oynanacak mücadele saat 16'da başlayacak.
Kayserispor – Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler…
Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Lionel Carole, Attamah, Avramovski, Miguel Cardoso, Harrison Manzala , Karlo Muhar, Mario Gavranovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, Berat Özdemir, Abdülkadir Parmak, Marek Hamsik, Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho, Jorge Djaniny
Kayserispor – Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Saat 16:00'da başlayan müsabaka Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilir.
Kayserispor – Trabzonspor maçı sakat ve cezalılar
Trabzonspor: Bengali Koita (Sakat), Vitor Hugo (Cezalı), Abdulkadir Parmak (Sakat), Dorukhan Toköz (Şüpheli), Hüseyin Türkmen (Cezalı)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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