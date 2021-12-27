Kayserispor-Sivasspor maçının sonucu | Kayserispor kaçıncı? Sivasspor'un kaç puanı var?

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının gollerini kim attı? Kayserispor kaçıncı? Sivasspor'un kaç puanı var?

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasının kapanışında Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Kayserispor-Sivasspor maçını kim yönetti?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki maçı hakem Ümit Öztürk yönetti. Ötürk'ün yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yaptı.

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının golleri?

9. dakikada ve 17. dakikada Mario Gavranovic.

Ev sahibinin 23. dakikadaki golünü ise Thiam kaydetti.

Kayserispor kaçıncı?

19. sırada yer alan Kayserispor'un 24 puanı bulunuyor

Sivasspor'un kaç puanı var?

12. sırada bulunan Sivasspor'un 26 puanı bulunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.