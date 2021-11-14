Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? nasıl izlenir?

Süper Lig'e verilen milli molayı değerlendirmek isteyen Kayserispor ile Sivasspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Kayserispor ligde çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan toplayarak 13. sırada yer aldı. Sivasspor ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 13 puan alarak 15. sırada yer aldı.