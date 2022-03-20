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TIMETURK / SPOR / Kayserispor, Patrick Andrade'yi yakın takibe aldı!

Kayserispor, Patrick Andrade'yi yakın takibe aldı!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını şimdiden başlayan Kayserispor, Karabağ'da top koşturan Patrick Andrade'yi yakın markaja aldı.

22 Dakika Önce
2022-03-20 00:04:00
Kayserispor, Patrick Andrade'yi yakın takibe aldı!

SERKAN AŞKIN / TİMETÜRK Ligde ve kupada emin adımlarla ilerleyen Kayserispor'da gelecek sezonun transfer çalışmalarıda şimdiden başladı.

ANDRADE YAKIN TAKİPTE!

Sarı kırmızılı ekip Azerbaycan ekibi Karabağ'da forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Patrick Andrade'yi izlemeye aldı. Andrade bu sezon Karabağ formasıyla 15 maçta 5 asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Yeşil Burunlu oyuncunun sözleşmesi ise Haziranda sona erecek.

KAYNAK: SERKAN AŞKIN / TİMETÜRK .

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