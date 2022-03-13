Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Süper Lig'in 29.haftasında Kayserispor kendi evinde Konyaspor'u misafir ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-13 11:53:03
Süper Lig'in 29.haftasında Kayserispor kendi evinde Konyaspor'u misafir ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kayserispor - Konyaspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.
Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kayserispor - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)