Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 29.haftasında Kayserispor kendi evinde Konyaspor'u misafir ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?